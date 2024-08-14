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«Это вам не Индиан-Уэллс!» Софья Тартакова описала атмосферу на турнире в Цинциннати

«Это вам не Индиан-Уэллс!» Софья Тартакова описала атмосферу на турнире в Цинциннати
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Журналистка Софья Тартакова рассказала о городе Цинциннати, в котором проходят мужской «Мастерс» и женский турнир категории WTA-1000.

«Тут деревушка. Это вам не Индиан-Уэллс! Очень много машин, красивая центральная арена, шоссе. Из-за того, что стадион небольшой, теннисисты очень близко общаются с публикой. Тут спокойные, очень уравновешенные фанаты, и игроки передвигаются по кортам без охраны. Около стадиона всё совсем грустно. Виды специфические…» — сказала Тартакова в эфире YouTube-канала «Больше! Лайв».

Соревнования в Цинциннати проходят с 12 по 19 августа. Действующей победительницей женского турнира является американская теннисистка Кори Гауфф. Мужской «Мастерс» в прошлом году выиграл серб Новак Джокович.

Календарь турнира в Цинциннати (м)
Календарь турнира в Цинциннати (ж)
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