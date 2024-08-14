Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Петрова — о Навратиловой: она чуть ли не пятой точкой чувствовала, куда полетит мяч

Петрова — о Навратиловой: она чуть ли не пятой точкой чувствовала, куда полетит мяч
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в парном разряде, бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова рассказала об опыте игры в паре с экс первой ракеткой мира Мартиной Навратиловой.

«Мартина играла очень круто даже на закате своей карьеры. Человек обладает такой работоспособностью. И когда её команда предложила мне сыграть пару, то я сначала к Свете Кузнецовой обратилась: она долгое время с ней играла, Мартина ей помогала какое-то время. Света же нагнала много страха: мол, та будет так давить, с ней так тяжело.

А в итоге я была поражена. Человек, знающий так много о теннисе, чуть ли не пятой точкой чувствующий, куда полетит мяч, всё время обращалась ко мне как к ровне: не ставила себя выше, интересовалась мнением, спрашивала, что думаю тактически. Но поразительно было и то, что когда с ней играла, то она заранее говорила: подаю туда, приём будет туда, твои действия такие, а соперница будет делать то-то, – предвидела ход игры на два-три удара вперёд. Это было круто!» – сказала Петрова в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

Материалы по теме
Петрова — о матче на US Open: Шарапова тогда ушла с крючка, хотя я крепко её держала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android