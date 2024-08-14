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Антидопинговое агентство Польши сообщило о кибератаке, в утечке фигурируют топ-спортсмены

Антидопинговое агентство Польши сообщило о кибератаке, в утечке фигурируют топ-спортсмены
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Польское антидопинговое агентство (POLADA) заявило, что стало жертвой кибератаки, которая привела к утечке ложных данных о положительных тестах ряда спортсменов. В предполагаемых утечках фигурируют имена многих известных спортсменов Польши, включая первую ракетку мира теннисистку Игу Свёнтек и нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского.

«В связи с хакерской атакой сообщаем, что данные используются киберпреступниками по разным причинам, включая распространение ложной информации. В публичном доступе появились „фейковые новости“, дискредитирующие польских спортсменов.

Мы просим их не распространять. Тесты спортсменов не соответствуют действительности. Также не совпадают даты результатов тестов», — сообщила пресс-служба POLADA в Х (ранее Twitter).

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