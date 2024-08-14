Сафина сравнила успехи современных итальянцев и российских девушек прошлого поколения

Бывшая теннисистка, экс первая ракетка мира россиянка Динара Сафина дала комментарий по поводу развития итальянского тенниса, сравнив его с российским прошлого поколения.

«Успех итальянцев? Это всё идёт этапами. У них был Сеппи. Затем Берреттини. На таком уровне, как Синнер, конечно, не было игроков. Синнер уникальный. Играет потрясающе. Но были всегда ребята на достаточно хорошем уровне. Это явление, наверное, можно сравнить с успехами наших девочек в один момент: все играли-играли, а потом просто Настя дала глоток свежего воздуха, выиграв «Ролан Гаррос». И хоп – все стали тянуться. И Маша потом выиграла Уимблдон. И какое-то желание, внутренняя сила: «Тоже хочу, тоже хочу туда!» И эта внутренняя сила подстёгивает идти вперёд, дальше-дальше-дальше. Мол, не хочу отставать, сейчас ещё прибавлю! Что позволяло каждому игроку раскрываться по максимуму. Это была здоровая конкуренция. И она нас, игроков, заставляла выжимать из себя всё. И когда вроде думаешь, что сил нет, открывается десятое, двадцатое дыхание», – сказала Сафина в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.