Туляганова высказалась о том, как на игре теннисистов отражается смена покрытия

Победительница Уимблдона и Открытого чемпионата США по теннису Ирода Туляганова высказалась о том, как на игре теннисистов отражается смена покрытия.

«Когда я играла, была одна тренировка, чтобы переключиться с покрытия на покрытие. И если ты где-то играешь финал, а на следующий день нужно начинать первый круг следующего турнира, то мы не обращали на это внимания. Я считаю, что уважающий себя спортсмен не должен делать [переход на другое покрытие] причиной проигрыша или плохой игры», — сказала Туляганова в эфире «Больше! Лайв».

Ранее тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын дал комментарий по поводу прекращения сотрудничества между греческим теннисистом Стефаносом Циципасом и его отцом.