Куницын -– о разрыве Циципаса с отцом: логики в этом нет

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын дал комментарий по поводу прекращения сотрудничества между греческим теннисистом Стефаносом Циципасом и его отцом.

Напомним, Циципас раскритиковал своего тренера и отца Апостолоса Циципаса после поражения от японца Кея Нисикори на старте «Мастерса» в Монреале (Канада). На следующий день теннисист объявил о прекращении сотрудничества с отцом.

«Эмоциональное заявление. Приехал с грунта Олимпиады в Монреаль, где не очень простые условия: контролировать мяч и играть в длинные розыгрыши там тяжело. И поэтому то, что они расстались, больше похоже на последнюю каплю, потому что логики в этом нет. Ты приехал на хард и не выиграл в Монреале, и это трагедия! Это не связано с турниром, это более длинная история», – сказал Куницын в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.