Агентство по обеспечению честности тенниса отреагировало на утечку допинг-теста Свёнтек

Международное агентство по обеспечению честности тенниса (ITIA) заявило, что в их базе данных нет никаких доказательств того, что первая ракетка мира Ига Свёнтек сдала положительный тест на допинг. Об этом сообщает The Athletic.

База данных агентства включает период, когда Свёнтек якобы сдала тест, который дал положительный результат на запрещённый препарат, хотя в то время борьба с допингом входила в компетенцию Международной федерации тенниса (ITF), отмечается в источнике.

В среду, 14 августа, польское антидопинговое агентство (POLADA) заявило, что стало жертвой кибератаки, которая привела к утечке ложных данных о тестах ряда спортсменов. Согласно информации, опубликованной хакерами, Свёнтек сдала положительный тест на эритропоэтин (ЭПО) в 2021 году.