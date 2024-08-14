Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Агентство по обеспечению честности тенниса отреагировало на утечку допинг-теста Свёнтек

Агентство по обеспечению честности тенниса отреагировало на утечку допинг-теста Свёнтек
Аудио-версия:
Комментарии

Международное агентство по обеспечению честности тенниса (ITIA) заявило, что в их базе данных нет никаких доказательств того, что первая ракетка мира Ига Свёнтек сдала положительный тест на допинг. Об этом сообщает The Athletic.

База данных агентства включает период, когда Свёнтек якобы сдала тест, который дал положительный результат на запрещённый препарат, хотя в то время борьба с допингом входила в компетенцию Международной федерации тенниса (ITF), отмечается в источнике.

В среду, 14 августа, польское антидопинговое агентство (POLADA) заявило, что стало жертвой кибератаки, которая привела к утечке ложных данных о тестах ряда спортсменов. Согласно информации, опубликованной хакерами, Свёнтек сдала положительный тест на эритропоэтин (ЭПО) в 2021 году.

Материалы по теме
Антидопинговое агентство Польши сообщило о кибератаке, в утечке фигурируют топ-спортсмены
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android