Даниил Медведев показал фото дочери в игрушечном Audi

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал фото дочери в игрушечной машине Audi.

Фото: Социальные сети Даниила Медведева

Медведев на турнире в Канаде в первом своём матче проиграл испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 4:6, 6:1, 2:6. В ночь с 14 на 15 августа россиянин проведёт стартовый матч на «Мастерсе» в Цинциннати (США), в котором сыграет с 35-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой.

Ранее тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын поделился мнением о причинах неудачного выступления пятой ракетки мира Даниила Медведева на «Мастерсе» в Монреале (Канада).

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