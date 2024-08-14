Тарпищев объяснил ранний вылет Медведева с турнира в Монреале

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу российского теннисиста Даниила Медведева, объяснив его неудачное выступление на турнире в Монреале (Канада).

«Даня не был готов после выступления в Париже. Он не успел адаптироваться. Сейчас его главная задача пробиться на итоговый турнир. Надо набирать форму. Но время ещё есть», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев на турнире в Канаде в первом своём матче проиграл испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 4:6, 6:1, 2:6. В ночь с 14 на 15 августа россиянин проведёт стартовый матч на «Мастерсе» в Цинциннати (США), в котором сыграет с 35-й ракеткой мира чехом Иржи Легечкой.

Ранее Медведев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал фото дочери в игрушечной машине Audi.