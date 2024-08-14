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Мирра Андреева — Эмма Наварро: текстовая онлайн-трансляция первого круга в Цинциннати

Мирра Андреева — Эмма Наварро: текстовая онлайн-трансляция первого круга в Цинциннати
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Сегодня, 14 августа, состоится матч первого круга хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором сыграют 24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 13-й номер рейтинга WTA американка Эмма Наварро. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и спортсменкой из Китая, которая начнётся не раньше 22:00 по московскому времени.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
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Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Андреева и Наварро впервые сыграют друг с другом на турнирах уровня WTA.

Соревнования в Цинциннати c призовым фондом $ 3 211 715 проходят с 13 по 19 августа. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф, которая в прошлогоднем финале обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:4.

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