Диана Шнайдер с уверенной победы стартовала на турнире в Цинциннати

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер стартовала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) с уверенной победы. В матче первого круга она обыграла китаянку Чжан Шуай (689-й номер мирового рейтинга) — 6:1, 6:4.

Матч продолжался 58 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шуай три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге Диана Шнайдер сыграет с американкой Эшлин Крюгер, которая в первом круге одолела серебряного призёра Олимпиады-2024 хорватку Донну Векич. Отметим, что Крюгер пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.