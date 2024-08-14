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Диана Шнайдер с уверенной победы стартовала на турнире в Цинциннати

Диана Шнайдер с уверенной победы стартовала на турнире в Цинциннати
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20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер стартовала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) с уверенной победы. В матче первого круга она обыграла китаянку Чжан Шуай (689-й номер мирового рейтинга) — 6:1, 6:4.

Матч продолжался 58 минут. В рамках встречи Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Шуай три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 18:05 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

Во втором круге Диана Шнайдер сыграет с американкой Эшлин Крюгер, которая в первом круге одолела серебряного призёра Олимпиады-2024 хорватку Донну Векич. Отметим, что Крюгер пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.

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