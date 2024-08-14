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Тарпищев — о выходе Рублёва в финал «Мастерса»: приятно, что он выступил так после спада

Тарпищев — о выходе Рублёва в финал «Мастерса»: приятно, что он выступил так после спада
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался по поводу выступления российского теннисиста Андрея Рублёва на турнире в Монреале (Канада).

«Рублёв подошел к турниру в хорошей форме. Выход в финал «Мастерса» – это уже успех. Приятно, что он так выступил после спада, который у него был», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, на пути к финалу Андрей Рублёв на этом турнире переиграл Томаса Этчеверри, Брэндона Накашиму, Янника Синнера и Маттео Арнальди. Счёт в личных встречах между Рублёвым и Попыриным стал 2-1 в пользу австралийца.

Отметим, что Рублёв в своём следующем турнире серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США), в рамках второго круга сразится с 44-й ракеткой мира представителем Китая Чжан Чжичжэнем.

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