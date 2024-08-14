Оже-Альяссим уверенно преодолел первый круг «Мастерса» в Цинциннати

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стартовал на «Мастерсе» в Цинцинатти (США) с уверенной победы в матче с представителем США Александром Ковачевичем — 6:3, 6:1.
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Продолжительность встречи составила всего 1 час 14 минут. На счету канадца две подачи навылет, три двойные ошибки и пять брейков при семи брейк-пойнтах. Ковачевич сделал пять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
Во втором круге Оже-Альяссим встретится с норвежцем Каспером Руудом.
«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.
Ранее в первом круге «Мастерса» в Монреале Оже-Альяссим проиграл итальянскому теннисисту Флавио Коболли со счётом 3:6, 2:6.
- 14 августа 2024
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