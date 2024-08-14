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Оже-Альяссим уверенно преодолел первый круг «Мастерса» в Цинциннати

Оже-Альяссим уверенно преодолел первый круг «Мастерса» в Цинциннати
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стартовал на «Мастерсе» в Цинцинатти (США) с уверенной победы в матче с представителем США Александром Ковачевичем — 6:3, 6:1.

Цинциннати (м). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 18:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Александр Ковачевич
79
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич

Продолжительность встречи составила всего 1 час 14 минут. На счету канадца две подачи навылет, три двойные ошибки и пять брейков при семи брейк-пойнтах. Ковачевич сделал пять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге Оже-Альяссим встретится с норвежцем Каспером Руудом.

«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.

Ранее в первом круге «Мастерса» в Монреале Оже-Альяссим проиграл итальянскому теннисисту Флавио Коболли со счётом 3:6, 2:6.

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