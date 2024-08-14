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Чжан Шуай потерпела 22-е поражение подряд — это антирекорд WTA и АТР

Чжан Шуай потерпела 22-е поражение подряд — это антирекорд WTA и АТР
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Бывшая 22-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай потерпела 22-е поражение подряд. Это антирекорд тенниса — никто не проигрывал столько матчей кряду ни в WTA, ни в АТР. Сегодня, 14 августа, Шуай проиграла россиянке Диане Шнайдер со счётом 1:6, 4:6.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 18:05 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

В последний раз 35-летняя китаянка выигрывала матч в одиночном разряде в феврале 2023 года. Ранее антирекордом обладал американский теннисист Винсент Спэйди (бывшая 18-я ракетка мира). Он проиграл 21 матч подряд в период с 1999 по 2000 год.

Чжан Шуай выигрывала три турнира WTA в одиночном разряде, последний — в 2022 году. В паре китаянка была второй ракеткой мира и побеждала на двух турнирах «Большого шлема» в дуэте с австралийской теннисисткой Самантой Стосур.

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