Чжан Шуай потерпела 22-е поражение подряд — это антирекорд WTA и АТР

Бывшая 22-я ракетка мира китайская теннисистка Чжан Шуай потерпела 22-е поражение подряд. Это антирекорд тенниса — никто не проигрывал столько матчей кряду ни в WTA, ни в АТР. Сегодня, 14 августа, Шуай проиграла россиянке Диане Шнайдер со счётом 1:6, 4:6.

В последний раз 35-летняя китаянка выигрывала матч в одиночном разряде в феврале 2023 года. Ранее антирекордом обладал американский теннисист Винсент Спэйди (бывшая 18-я ракетка мира). Он проиграл 21 матч подряд в период с 1999 по 2000 год.

Чжан Шуай выигрывала три турнира WTA в одиночном разряде, последний — в 2022 году. В паре китаянка была второй ракеткой мира и побеждала на двух турнирах «Большого шлема» в дуэте с австралийской теннисисткой Самантой Стосур.