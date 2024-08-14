Бадоса вышла во второй круг турнира в Цинциннати, где может встретиться с Калинской
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37-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она обыграла американку Питон Стирнс (46-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.
Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 18:15 МСК
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
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|6
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|2
|3
Катержина Синякова
К. Синякова
Матч продолжался 1 час 30 минут. В рамках встречи Бадоса выполнила девять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Стирнс два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге турнира в Цинциннати Паула Бадоса сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Анной Калинской и чешкой Катержиной Синяковой. Матч проходит в эти минуты. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.
Комментарии
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