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Бадоса вышла во второй круг турнира в Цинциннати, где может встретиться с Калинской

Бадоса вышла во второй круг турнира в Цинциннати, где может встретиться с Калинской
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37-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она обыграла американку Питон Стирнс (46-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 18:15 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		2 3
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Матч продолжался 1 час 30 минут. В рамках встречи Бадоса выполнила девять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Стирнс два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира в Цинциннати Паула Бадоса сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Анной Калинской и чешкой Катержиной Синяковой. Матч проходит в эти минуты. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

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