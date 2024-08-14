Алькарас: меня радует то, как я справляюсь с трудностями во время матчей

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о том, какие изменения в этом сезоне коснулись его игры.

«Я борюсь за первое место в рейтинге, хочу добиться этого как можно скорее. Цинциннати — очень важный турнир, поэтому я постараюсь показать хороший теннис, а там посмотрим, как всё пойдёт. В этом году я, наверное, выиграл большинство своих матчей, не показывая отличный уровень, к которому стремлюсь. Но я рад, что психологически я был стойким во многих ситуациях. Меня радует то, как я справляюсь с некоторыми трудностями во время матчей: я всегда придерживаюсь своего плана, даже когда знаю, что играю не в лучший теннис. Я всегда сохраняю позитивный настрой и стараюсь находить решения», — приводит слова Алькараса Tennis World USA.

Напомним, в 2023 году на турнире в Цинциннати победил серб Новак Джокович. В финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса. Джокович на соревнованиях не выступит, Алькарас посеян на турнире под вторым номером.