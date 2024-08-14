Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Поделиться
16-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В стартовом матче она в трёх сетах обыграла чешку Катержину Синякову (36-й номер рейтинга) — 1:6, 6:2, 6:3.
Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 18:15 МСК
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|3
Катержина Синякова
К. Синякова
Матч продолжался 1 час 47 минут. В рамках поединка Калинская выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Синяковой один эйс, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Во втором круге Анна Калинская, которая посеяна на турнире в Цинциннати под 13-м номером, сыграет с 37-й ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой. В первом круге испанка обыграла американку Питон Стирнс в двух сетах — 6:2, 7:5.
Комментарии
- 14 августа 2024
-
20:51
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:22
-
20:09
-
20:01
-
19:49
-
19:42
-
19:40
-
19:15
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
18:00
-
17:54
-
17:48
-
17:38
-
17:15
-
16:57
-
16:43
-
16:34
-
16:25
-
16:18
-
16:00
-
15:43
-
15:30
-
15:08
-
14:14
-
08:02
-
06:49
-
06:36
-
06:24