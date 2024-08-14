Анна Калинская вышла во второй круг турнира в Цинциннати

16-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В стартовом матче она в трёх сетах обыграла чешку Катержину Синякову (36-й номер рейтинга) — 1:6, 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 47 минут. В рамках поединка Калинская выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Синяковой один эйс, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге Анна Калинская, которая посеяна на турнире в Цинциннати под 13-м номером, сыграет с 37-й ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой. В первом круге испанка обыграла американку Питон Стирнс в двух сетах — 6:2, 7:5.