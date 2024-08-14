Циципас выиграл в первом матче после прекращения сотрудничества с отцом

В Цинциннати (США) завершился матч первого круга, в котором греческий теннисист Стефанос Циципас одержал волевую победу над представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом — 4:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. За это время Циципас сделал 10 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 14. На счету Штруффа четыре эйса, девять двойных ошибок и два брейка при пяти брейк-пойнтах.

Во втором круге грек встретится с победителем пары Джек Дрэйпер (Великобритания) — Хауме Мунар (Испания).

«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.