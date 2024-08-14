Виктория Азаренко снялась с турнира в Цинциннати из-за травмы

Бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В первом круге она должна была играть с представительницей Италии Лючией Бронцетти.

«К сожалению, я должна сняться с Цинциннати. Я люблю этот турнир и очень расстроена из-за того, что не могу соревноваться. Но из-за травмы, которую я получила в Торонто, в моих лучших интересах взять перерыв, чтобы восстановиться», — приводит слова Азаренко пресс-служба турнира.

Бронцетти попала в основную сетку турнира благодаря снятию американки Аманды Анисимовой. В первом круге она сыграет с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.