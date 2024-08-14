Алькарас рассказал о своих мыслях во время награждения на ОИ-2024

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался по поводу своего выступления на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Я очень ценю серебряную медаль, потому что знаю, как это сложно. Сейчас я чувствую себя хорошо, и мне нравится носить её. Конечно, когда я уходил с корта, мне было трудно из-за моих сильных амбиций. Во время церемонии награждения, на пьедестале почёта, я сказал себе: «Ты должен ценить этот момент, ты не знаешь, повторится ли он снова».

За четыре года многое может произойти, и я надеюсь, что смогу принять участие в соревнованиях в Лос-Анджелесе 2028 года. Олимпийские игры — это одно из самых особенных соревнований. Возможность представлять свою страну на Олимпийских играх — одна из самых прекрасных вещей в спорте в целом. И для меня было очень волнительно участвовать в соревнованиях и стараться доставить радость всем испанцам», — приводит слова Алькараса Tennis World USA.

21-летний Алькарас принимал участие в Олимпиаде впервые. После финального матча Карлос не смог сдержать эмоций и расплакался. В нынешнем сезоне он выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон.