«Я знал, что выход на пенсию сильно ударит по мне». Маррей выложил забавное фото с маской

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей выложил новый пост в социальных сетях, в котором показал своё фото с маской для лица.

«Я знал, что выход на пенсию сильно ударит по мне», — написал Маррей.

Фото: Соцсети Энди Маррея

Последний матч теннисиста состоялся в четвертьфинале парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Маррей вместе с соотечественником Даниэлем Эвансом проиграли американцам Тейлору Фритцу и Томми Полу (3) со счётом 2:6, 4:6.

Маррей провёл 1001 матч в одиночном разряде на уровне ATP, одержал 739 побед (105 над игроками из топ-10) и завоевал 46 титулов.

Маррей опубликовал забавное видео с Дрэйпером: