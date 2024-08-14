Иржи Легечка — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция второго круга в Цинциннати

В ночь с 14 на 15 августа состоится матч второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором сыграют пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 35-й номер рейтинга ATP представитель Чехии Иржи Легечка. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и спортсменом из Чехии, которая начнётся не раньше 3:30 по московскому времени.
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Легечка в первом круге Цинциннати со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл 38-ю ракетку мира из Аргентины 23-летнего Мариано Навоне. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 29 минут.
Отметим, что счёт личных встреч Медведева с Легечкой в туре — 1-1. Даниил обыгрывал Иржи в четвёртом круге Уимблдона-2023, чех россиянина — на турнире в Мадриде-2024. В обоих случаях проигравшие снимались по ходу матча.
- 14 августа 2024
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