Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Иржи Легечка — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция второго круга в Цинциннати

Иржи Легечка — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция второго круга в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 14 на 15 августа состоится матч второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором сыграют пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 35-й номер рейтинга ATP представитель Чехии Иржи Легечка. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и спортсменом из Чехии, которая начнётся не раньше 3:30 по московскому времени.

Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 03:30 МСК
Иржи Легечка
35
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Легечка в первом круге Цинциннати со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл 38-ю ракетку мира из Аргентины 23-летнего Мариано Навоне. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 29 минут.

Отметим, что счёт личных встреч Медведева с Легечкой в туре — 1-1. Даниил обыгрывал Иржи в четвёртом круге Уимблдона-2023, чех россиянина — на турнире в Мадриде-2024. В обоих случаях проигравшие снимались по ходу матча.

Материалы по теме
Даниил Медведев показал фото дочери в игрушечном Audi
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android