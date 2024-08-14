Аманда Анисимова рассказала о своём восьмимесячном перерыве от тенниса

132-я ракетка мира из США Аманда Анисимова высказалась по поводу перерыва в карьере, который она использовала, чтобы заняться своим психическим здоровьем.

«В прошлом году я взяла перерыв от спорта, и, возможно, многие не знали, каким будет моё возвращение и чего я добьюсь после. Я тоже не знала, и никто этого не мог предугадать.

Я тихо работала и старалась вернуться в спорт более расслабленной, старалась наслаждаться каждым днём и не относиться ко всему так серьёзно – я считаю, что это лишает радости от многих вещей. Эта позиция очень помогает мне в жизни», — сказала Анисимова на пресс-конференции.

Напомним, Джессика Пегула обыграла Аманду Анисимову в финале турнира в Торонто со счётом 6:3, 2:6, 6:1.