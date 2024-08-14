Хачанов и Рублёв уступили в первом круге парного разряда турнира в Цинциннати

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв уступили в первом круге парного разряда турнира в Цинциннати. Их соперниками был дуэт хорвата Ивана Додига и британца Джейми Маррея. Счёт встречи — 3:6, 6:7 (4:7).

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Российский дуэт сделал две подачи навылет и допустил пять двойных ошибок, реализовав два брейк-пойнта из восьми. На счету их соперников два эйса, шесть двойных ошибок и три брейка при девяти брейк-пойнтах.

Напомним, вчера, 13 августа, Карен Хачанов стартовал в первом круге «Мастерса» в Цинциннати матчем с аргентинцем Франсиско Серундоло (6:3, 6:0). Даниил Медведев и Андрей Рублёв начнут выступление на турнире со второго круга.

«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.