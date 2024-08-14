Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на турнире в Цинциннати
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27-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она одержала волевую победу над китаянкой Юань Юэ со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 19:20 МСК
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
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|3
Юань Юэ
Ю. Юэ
Матч продолжался 2 часа 1 минуту. В рамках встречи Фернандес выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Юэ два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге Лейла Фернандес сыграет с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Теннисистка из Казахстана проведёт первый матч более чем за месяц. В последний раз Рыбакина выступала на Уимблдоне, где уступила Барборе Крейчиковой в полуфинале.
Комментарии
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