Определилась первая соперница Елены Рыбакиной на турнире в Цинциннати

27-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она одержала волевую победу над китаянкой Юань Юэ со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. В рамках встречи Фернандес выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Юэ два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Лейла Фернандес сыграет с четвёртой ракеткой мира Еленой Рыбакиной. Теннисистка из Казахстана проведёт первый матч более чем за месяц. В последний раз Рыбакина выступала на Уимблдоне, где уступила Барборе Крейчиковой в полуфинале.