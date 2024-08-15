Наоми Осака: я хочу научить дочь тому, что она может достичь многого благодаря труду

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака высказалась по поводу своих жизненных принципов.

«За последнее время я поняла, чего же я хочу от всего, что я делаю, и кое-что поняла. Мне нравится процесс, ежедневный труд и возможность достичь желаемого.

Я знаю, что в жизни ничего не гарантировано, поэтому я хочу сделать всё возможное за то время, которое у меня есть. Я хочу научить свою дочь тому, что она может достичь многого благодаря упорному труду и настойчивости. Я хочу, чтобы она стремилась к звёздам и никогда не думала, что её мечты слишком велики. В жизни ничего нельзя обещать, но я поняла, что могу пообещать себе работать так усердно, как только смогу, и выкладываться на полную до самого конца. Увидимся в Нью-Йорке», — написала Осака на своей странице в социальных сетях.