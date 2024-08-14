Аманда Анисимова получила уайлд-кард на US Open благодаря успеху в Торонто

Американская теннисистка Аманда Анисимова получила уайлд-кард на предстоящий Открытый чемпионат США, который пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба турнира на своём официальном сайте.

Благодаря выходу в финал на турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада) Анисимова выиграла гонку за уайлд-кард среди американских теннисисток. Стоит отметить, что Аманда была 175-й в рейтинге WTA, когда был сформирован заявочный лист основной сетки US Open — 2024.

Напомним, теннисистка брала восьмимесячный перерыв от тенниса и не принимала участия в соревнованиях. После турнира в Торонто 22-летняя Аманда вернулась в топ-50 рейтинга, став 49-й ракеткой мира.

У мужчин гонку за уайлд-кард выиграл 18-летний Лёнер Тин.