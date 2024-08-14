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Руне обыграл Берреттини в матче первого круга «Мастерса» в Цинциннати

Руне обыграл Берреттини в матче первого круга «Мастерса» в Цинциннати
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В Цинциннати (США) завершился матч первого круга хардового турнира серии «Мастерс» между датчанином Хольгером Руне и итальянцем Маттео Берреттини. Счёт встречи — 2:6, 6:1, 6:4.

Цинциннати (м). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 19:45 МСК
Хольгер Руне
16
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		1 4
         
Маттео Берреттини
42
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. На счету Руне четыре подачи навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Берреттини семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Следующим соперником датчанина станет португалец Нуну Боржеш, обыгравший в первом круге представителя Франции Адриана Маннарино — 6:4, 3:6, 6:1.

«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.

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