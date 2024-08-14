Руне обыграл Берреттини в матче первого круга «Мастерса» в Цинциннати

В Цинциннати (США) завершился матч первого круга хардового турнира серии «Мастерс» между датчанином Хольгером Руне и итальянцем Маттео Берреттини. Счёт встречи — 2:6, 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. На счету Руне четыре подачи навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Берреттини семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Следующим соперником датчанина станет португалец Нуну Боржеш, обыгравший в первом круге представителя Франции Адриана Маннарино — 6:4, 3:6, 6:1.

«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.