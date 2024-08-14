Руне обыграл Берреттини в матче первого круга «Мастерса» в Цинциннати
Поделиться
В Цинциннати (США) завершился матч первого круга хардового турнира серии «Мастерс» между датчанином Хольгером Руне и итальянцем Маттео Берреттини. Счёт встречи — 2:6, 6:1, 6:4.
Цинциннати (м). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 19:45 МСК
16
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|4
42
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. На счету Руне четыре подачи навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Берреттини семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.
Следующим соперником датчанина станет португалец Нуну Боржеш, обыгравший в первом круге представителя Франции Адриана Маннарино — 6:4, 3:6, 6:1.
«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.
Комментарии
- 14 августа 2024
-
21:39
-
21:35
-
21:30
-
21:23
-
21:19
-
20:51
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:22
-
20:09
-
20:01
-
19:49
-
19:42
-
19:40
-
19:15
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
18:00
-
17:54
-
17:48
-
17:38
-
17:15
-
16:57
-
16:43
-
16:34
-
16:25
-
16:18
-
16:00
-
15:43
-
15:30
-
15:08