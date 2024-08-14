Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

В Цинциннати (США) завершился матч второго круга турнира серии «Мастерс», в котором первая ракетка мира Янник Синнер встречался с американцем Алексом Михельсеном. Победу в матче одержал итальянский теннисист со счётом 6:4, 7:5.

Цинциннати (м). 2-й круг
14 августа 2024, среда. 20:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Алекс Михельсен
57
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Синнер сделал девять подач навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Михельсена одна подача навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге итальянец встретится с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Джордан Томпсон (Австралия).

«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android