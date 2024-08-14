Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

В Цинциннати (США) завершился матч второго круга турнира серии «Мастерс», в котором первая ракетка мира Янник Синнер встречался с американцем Алексом Михельсеном. Победу в матче одержал итальянский теннисист со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. За это время Синнер сделал девять подач навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Михельсена одна подача навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге итальянец встретится с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Джордан Томпсон (Австралия).

«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.