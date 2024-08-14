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Стала известна соперница Дарьи Касаткиной во втором круге турнира в Цинциннати

Стала известна соперница Дарьи Касаткиной во втором круге турнира в Цинциннати
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53-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она одержала волевую победу над соотечественницей Кэролайн Доулхайд (47-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (9:7).

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 20:00 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 7
3 		6 7 9
         
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

На тай-брейке Таунсенд отыграла два матчбола.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. Таунсенд выполнила семь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Доулхайд четыре эйса, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Тэйлор Таунсенд сыграет с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной. В первом раунде Касаткина, посеянная на турнире в Цинциннати под девятым номером, обыграла соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 6:4, 6:2.

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