Стала известна соперница Дарьи Касаткиной во втором круге турнира в Цинциннати

53-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В матче первого круга она одержала волевую победу над соотечественницей Кэролайн Доулхайд (47-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (9:7).

На тай-брейке Таунсенд отыграла два матчбола.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. Таунсенд выполнила семь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Доулхайд четыре эйса, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Тэйлор Таунсенд сыграет с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной. В первом раунде Касаткина, посеянная на турнире в Цинциннати под девятым номером, обыграла соотечественницу Екатерину Александрову со счётом 6:4, 6:2.