Осака, Андрееску, Тим и Вавринка получили уайлд-кард на US Open

Четыре бывших чемпиона US Open получили уайлд-кард на турнир в этом году — японка Наоми Осака (победительница в 2018 и 2020 годах), канадка Бьянка Андрееску (2019), австриец Доминик Тим (2020) и швейцарец Стэн Вавринка (2016).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком обладателей уайлд-кард на US Open — 2024.
Женщины:
Бьянка Андрееску (Канада);
Наоми Осака (Япония);
Маккартни Кесслер (США);
Аманда Анисимова (США);
Алекса Ноэль (США);
Ива Йович (США);
Хлоя Паке (Франция);
Тайла Престон (Австралия).
Мужчины:
Стэн Вавринка (Швейцария);
Доминик Тим (Австрия);
Кристофер Юбэнкс (США);
Захари Свайда (США);
Лёнер Тин (США);
Александр Мюллер (Франция);
Тристан Скулкейт (Австралия).
Напомним, Доминик Тим проводит последний сезон в карьере. US Open — 2024 станет его последним турниром «Большого шлема».