Осака, Андрееску, Тим и Вавринка получили уайлд-кард на US Open

Четыре бывших чемпиона US Open получили уайлд-кард на турнир в этом году — японка Наоми Осака (победительница в 2018 и 2020 годах), канадка Бьянка Андрееску (2019), австриец Доминик Тим (2020) и швейцарец Стэн Вавринка (2016).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком обладателей уайлд-кард на US Open — 2024.

Женщины:

Бьянка Андрееску (Канада);

Наоми Осака (Япония);

Маккартни Кесслер (США);

Аманда Анисимова (США);

Алекса Ноэль (США);

Ива Йович (США);

Хлоя Паке (Франция);

Тайла Престон (Австралия).

Мужчины:

Стэн Вавринка (Швейцария);

Доминик Тим (Австрия);

Кристофер Юбэнкс (США);

Захари Свайда (США);

Лёнер Тин (США);

Александр Мюллер (Франция);

Тристан Скулкейт (Австралия).

Напомним, Доминик Тим проводит последний сезон в карьере. US Open — 2024 станет его последним турниром «Большого шлема».