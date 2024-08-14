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Александрова и Сизикова проиграли олимпийским чемпионкам во втором круге в Цинциннати

Александрова и Сизикова проиграли олимпийским чемпионкам во втором круге в Цинциннати
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Российские теннисистки Екатерина Александровна и Яна Сизикова покинули соревнования в парном разряде на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Они проиграли олимпийским чемпионкам итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини со счётом 6:4, 1:6, 6:10.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. В рамках поединка Александрова и Сизикова выполнили три подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из пяти. На счету Эррани и Паолини ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Напомним, Сара Эррани и Ясмин Паолини стали олимпийскими чемпионками на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). В финале они одолели российскую пару — Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

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