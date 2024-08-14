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Людмила Самсонова вышла во второй круг на турнире в Цинциннати

Людмила Самсонова вышла во второй круг на турнире в Цинциннати
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17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В первом круге она уверенно обыграла представительницу Китая Синьюй Ван со счётом 6:4, 6:4.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 21:35 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
С. Ван

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. В рамках поединка Самсонова выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Ван два эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Людмила Самсонова, посеянная на турнире в Цинциннати под 10-м номером, сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт. В первом круге она обыграла британку Кэйти Бултер в трёх сетах — 2:6, 6:0. 7:5.

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