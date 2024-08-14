Мирра Андреева начала турнир в Цинциннати с уверенной победы над 13-й ракеткой мира

24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева уверенно начала турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В первом круге 17-летняя россиянка обыграла американку Эмму Наварро (13-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В рамках поединка Андреева выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Наварро ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге Мирра Андреева сыграет с бывшей первой ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Плишковой. Россиянка проводит первый турнир после Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция), где в парном разряде завоевала серебряную медаль в дуэте с Дианой Шнайдер.