Мирра Андреева начала турнир в Цинциннати с уверенной победы над 13-й ракеткой мира

24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева уверенно начала турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В первом круге 17-летняя россиянка обыграла американку Эмму Наварро (13-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В рамках поединка Андреева выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Наварро ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Во втором круге Мирра Андреева сыграет с бывшей первой ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Плишковой. Россиянка проводит первый турнир после Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция), где в парном разряде завоевала серебряную медаль в дуэте с Дианой Шнайдер.
- 14 августа 2024
-
23:46
-
23:03
-
23:00
-
22:38
-
22:20
-
22:20
-
22:00
-
21:39
-
21:35
-
21:30
-
21:23
-
21:19
-
20:51
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:22
-
20:09
-
20:01
-
19:49
-
19:42
-
19:40
-
19:15
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
18:00
-
17:54
-
17:48
-
17:38
-
17:15
-
16:57
-
16:43