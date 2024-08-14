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Мирра Андреева начала турнир в Цинциннати с уверенной победы над 13-й ракеткой мира

Мирра Андреева начала турнир в Цинциннати с уверенной победы над 13-й ракеткой мира
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24-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева уверенно начала турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В первом круге 17-летняя россиянка обыграла американку Эмму Наварро (13-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 22:40 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В рамках поединка Андреева выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Наварро ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге Мирра Андреева сыграет с бывшей первой ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Плишковой. Россиянка проводит первый турнир после Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция), где в парном разряде завоевала серебряную медаль в дуэте с Дианой Шнайдер.

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