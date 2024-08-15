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Мирра Андреева установила рекорд тинейджеров по победам над игроками топ-20 на WTA-1000

Мирра Андреева установила рекорд тинейджеров по победам над игроками топ-20 на WTA-1000
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24-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева установила рекорд по количеству побед над игроками топ-20 на турнирах категории WTA-1000 среди теннисисток в возрасте до 18 лет.

В первом круге соревнований в Цинциннати (США) 17-летняя Андреева обыграла 13-ю ракетку мира американку Эмму Наварро. Эта победа стала шестой для Мирры над игроком топ-20 на турнире такого уровня. По данному показателю россиянка обошла Кори Гауфф, у которой таких побед в юном возрасте было пять.

Кроме того, среди всех 19 теннисисток младше 18 лет, которые играли с соперницами из топ-20 на турнирах WTA-1000, Андреева — единственная, у кого положительный баланс побед и поражений — 6-3. Отметим, что Мирре исполнится 18 лет в 2025 году — 29 апреля.

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