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Стал известен первый соперник Алькараса на «Мастерсе» в Цинциннати

Стал известен первый соперник Алькараса на «Мастерсе» в Цинциннати
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В Цинциннати (США) завершился матч первого круга хардового турнира серии «Мастерс» между французом Гаэлем Монфисом и представителем Австралии Алексеем Попыриным. Счёт встречи — 2:6, 6:1, 6:4.

Цинциннати (м). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 21:55 МСК
Гаэль Монфис
46
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Алексей Попырин
30
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За это время Монфис сделал шесть подач навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта из пяти. На счету Попырина четыре эйса при одной двойной ошибке и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Монфиса станет третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который начинает турнир со второго круга.

«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.

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