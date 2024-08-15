Стал известен первый соперник Алькараса на «Мастерсе» в Цинциннати

В Цинциннати (США) завершился матч первого круга хардового турнира серии «Мастерс» между французом Гаэлем Монфисом и представителем Австралии Алексеем Попыриным. Счёт встречи — 2:6, 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За это время Монфис сделал шесть подач навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта из пяти. На счету Попырина четыре эйса при одной двойной ошибке и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Монфиса станет третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который начинает турнир со второго круга.

«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.