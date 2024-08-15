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Диана Шнайдер и Линда Носкова вышли во второй круг турнира в Цинциннати в паре

Диана Шнайдер и Линда Носкова вышли во второй круг турнира в Цинциннати в паре
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Российская теннисистка Диана Шнайдер и чешка Линда Носкова вышли во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) в парном разряде. В стартовом матче они обыграли Анну Данилину из Казахстана и россиянку Ирину Хромачёву со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. В рамках встречи Диана и Линда выполнили две подачи навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из двух. На счету Данилиной и Хромачёвой восемь эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Диана Шнайдер и Линда Носкова сыграют с победительницами матча Магда Линетт/Питон Стирнс — Софья Кенин/Бетани Маттек-Сэндс. Напомним, Шнайдер является серебряным призёром Олимпиады-2024 в парном разряде.

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