«Стараюсь приспособиться». Синнер прокомментировал первую победу на турнире в Цинциннати
Поделиться
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал первую победу на «Мастерсе» в Цинциннати (США).
Синнер в двух сетах оказался сильнее американца Алекса Михельсена — 6:4, 7:5.
Цинциннати (м). 2-й круг
14 августа 2024, среда. 20:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
57
Алекс Михельсен
А. Михельсен
«Это был сложный матч. Он уже провёл несколько матчей, но для меня это была первая игра здесь, поэтому я старался приспособиться к условиям. Я очень рад, что вышел в следующий раунд. Для меня это место, где я много боролся в прошлые годы, так что посмотрим, что я смогу сделать на этот раз.
Я стараюсь сохранять позитивный настрой, и я думаю, что сегодня это также принесло мне победу», — приводит слова Синнера ATP.
В следующем круге итальянец встретится с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Джордан Томпсон (Австралия).
Материалы по теме
Комментарии
- 15 августа 2024
-
00:51
-
00:47
-
00:47
-
00:28
-
00:19
- 14 августа 2024
-
23:46
-
23:03
-
23:00
-
22:38
-
22:20
-
22:20
-
22:00
-
21:39
-
21:35
-
21:30
-
21:23
-
21:19
-
20:51
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:22
-
20:09
-
20:01
-
19:49
-
19:42
-
19:40
-
19:15
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
18:00
-
17:54