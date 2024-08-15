«Стараюсь приспособиться». Синнер прокомментировал первую победу на турнире в Цинциннати

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал первую победу на «Мастерсе» в Цинциннати (США).

Синнер в двух сетах оказался сильнее американца Алекса Михельсена — 6:4, 7:5.

«Это был сложный матч. Он уже провёл несколько матчей, но для меня это была первая игра здесь, поэтому я старался приспособиться к условиям. Я очень рад, что вышел в следующий раунд. Для меня это место, где я много боролся в прошлые годы, так что посмотрим, что я смогу сделать на этот раз.

Я стараюсь сохранять позитивный настрой, и я думаю, что сегодня это также принесло мне победу», — приводит слова Синнера ATP.

В следующем круге итальянец встретится с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Джордан Томпсон (Австралия).