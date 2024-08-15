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«Стараюсь приспособиться». Синнер прокомментировал первую победу на турнире в Цинциннати

«Стараюсь приспособиться». Синнер прокомментировал первую победу на турнире в Цинциннати
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал первую победу на «Мастерсе» в Цинциннати (США).

Синнер в двух сетах оказался сильнее американца Алекса Михельсена — 6:4, 7:5.

Цинциннати (м). 2-й круг
14 августа 2024, среда. 20:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Алекс Михельсен
57
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

«Это был сложный матч. Он уже провёл несколько матчей, но для меня это была первая игра здесь, поэтому я старался приспособиться к условиям. Я очень рад, что вышел в следующий раунд. Для меня это место, где я много боролся в прошлые годы, так что посмотрим, что я смогу сделать на этот раз.

Я стараюсь сохранять позитивный настрой, и я думаю, что сегодня это также принесло мне победу», — приводит слова Синнера ATP.

В следующем круге итальянец встретится с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина) — Джордан Томпсон (Австралия).

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