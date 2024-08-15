Аслан Карацев потерпел поражение в матче второго круга на «челленджере» в Кэри

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте российский теннисист, 99-я ракетка мира Аслан Карацев не сумел пробиться в третий круг турнира категории «челленджер» в Кэри (США). В матче второго круга россиянин в трёх сетах уступил казахстанскому теннисисту, 121-й ракетке мира Михаилу Кукушкину со счётом 6:7, 6:3, 1:6.

Напомним, в первом круге Карацев обыграл 99-ю ракетку мира, представителя Италии Франческо Пассаро.

Отметим, Карацев пропустил большую часть сезона из-за травмы, полученной на турнире в Брисбене. В январе 2024 года стало известно, что спортсмен успешно перенёс операцию на колене.

Аслан Карацев является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в миксте, победителем четырёх турниров ATP (трёх — в одиночном разряде), обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России (2021).

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