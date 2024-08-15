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Мухова обыграла Ястремскую в первом круге турнира в Цинциннати

Мухова обыграла Ястремскую в первом круге турнира в Цинциннати
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Чешская теннисистка Каролина Мухова вышла во второй круг турнира в Цинциннати. На старте турнира она обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 7:6 (8:6), 6:2.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 23:25 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		2
         
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. За это время Мухова выполнила шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Ястремской две подачи навылет, 12 двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Мухова сыграет американкой Джессикой Пегулой.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 3,2 млн. Действующим победителем турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Мухову из Чехии.

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