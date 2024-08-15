Мухова обыграла Ястремскую в первом круге турнира в Цинциннати

Чешская теннисистка Каролина Мухова вышла во второй круг турнира в Цинциннати. На старте турнира она обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 7:6 (8:6), 6:2.
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Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. За это время Мухова выполнила шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. На счету Ястремской две подачи навылет, 12 двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге Мухова сыграет американкой Джессикой Пегулой.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 3,2 млн. Действующим победителем турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Мухову из Чехии.
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