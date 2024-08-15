Фрэнсис Тиафо обыграл Лоренцо Музетти и вышел в третий круг «Мастерса» в Цинцинати

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел во третий круг турнира категории ATP-1000 в Цинциннати (США). В матче второго круга он обыграл 18-ю ракетку итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Матч между Тиафо и Музетти продлился 1 час 7 минут. В её рамках американец два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету итальянца два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во третьем круге Тиафо встретится с победителем встречи между пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведев и чехом Иржи Легечкой (35).

«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.

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