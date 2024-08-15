Павлюченкова почти за три часа обыграла Хаддад-Майю на турнире в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Цинциннати. В дебютном матче она обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майя со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 час 56 минут. За это время Павлюченкова выполнила 10 эйсов, допустила 14 двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. На счету бразильянки семь подач навылет, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с победителем пары Каролин Возняцки (Дания) – Ангелина Калинина (Украина).

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 3,2 млн. Действующим победителем турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Мухову из Чехии.

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