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Павлюченкова почти за три часа обыграла Хаддад-Майю на турнире в Цинциннати

Павлюченкова почти за три часа обыграла Хаддад-Майю на турнире в Цинциннати
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Цинциннати. В дебютном матче она обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майя со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2024, четверг. 00:15 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 4 3
         
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Продолжительность встречи составила 2 час 56 минут. За это время Павлюченкова выполнила 10 эйсов, допустила 14 двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. На счету бразильянки семь подач навылет, семь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с победителем пары Каролин Возняцки (Дания) – Ангелина Калинина (Украина).

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 3,2 млн. Действующим победителем турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Мухову из Чехии.

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