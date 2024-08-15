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Свёнтек упустила сет при счёте 5:2, но обыграла Грачёву на турнире в Цинциннати

Свёнтек упустила сет при счёте 5:2, но обыграла Грачёву на турнире в Цинциннати
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Польская теннисистка Ига Свёнтек с победы стартовала на турнире в Цинциннати. В матче второго круга она обыграла экс-россиянку Варвару Грачёву, которая выступает за Францию, со счётом 6:0, 6:7 (8:10), 6:2. Отметим, во втором сете Свёнтек упустила сет при счёте 5:2.

Продолжительность встречи составила 2 час 7 минут. За это время Свёнтек выполнила семь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Грачёвой четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Свёнтек сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 3,2 млн. Действующим победителем турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Мухову из Чехии.

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