Мирра Андреева прокомментировала победу над Наварро на старте турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над 13-й ракеткой мира, американской теннисисткой Эммой Наварро в первом туре турнира в Цинциннати.
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«Я знала, что это будет очень тяжёлый матч. У неё был потрясающий год, поэтому я просто старалась выйти на корт и сделать всё возможное, и играть, потому что мне нечего было терять. Я просто вышла, попыталась показать свой лучший уровень и попыталась выиграть матч, и я думаю, что у меня это получилось. Я очень рада, что не нервничала так сильно, как я думала. Думаю, сегодня моя подача была отличной, и надеюсь, что она останется такой же. Было очень жарко, и на корте не было ни единой тени… Я очень довольна тем, как я сегодня играла», — приводит слова Андреевой официальный сайт WTA.
Во втором круге Мирра Андреева сыграет с бывшей первой ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.
Олимпийские медали России в теннисе
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