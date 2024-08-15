Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева прокомментировала победу над Наварро на старте турнира в Цинциннати

Мирра Андреева прокомментировала победу над Наварро на старте турнира в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над 13-й ракеткой мира, американской теннисисткой Эммой Наварро в первом туре турнира в Цинциннати.

Цинциннати (ж). 1-й круг
14 августа 2024, среда. 22:40 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я знала, что это будет очень тяжёлый матч. У неё был потрясающий год, поэтому я просто старалась выйти на корт и сделать всё возможное, и играть, потому что мне нечего было терять. Я просто вышла, попыталась показать свой лучший уровень и попыталась выиграть матч, и я думаю, что у меня это получилось. Я очень рада, что не нервничала так сильно, как я думала. Думаю, сегодня моя подача была отличной, и надеюсь, что она останется такой же. Было очень жарко, и на корте не было ни единой тени… Я очень довольна тем, как я сегодня играла», — приводит слова Андреевой официальный сайт WTA.

Во втором круге Мирра Андреева сыграет с бывшей первой ракеткой мира чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.

Материалы по теме
Мирра Андреева установила рекорд тинейджеров по победам над игроками топ-20 на WTA-1000

Олимпийские медали России в теннисе

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android