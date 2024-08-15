Свёнтек высказалась о пяти упущенных матчболах во втором сете матча с Грачёвой
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Польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась об упущенном сете при счёте 5:2 в матче второго круга турнира в Цинциннати с француженкой Варварой Грачёвой. Свёнтек упустила пять матчболов.
Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 02:05 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 8
|6
|
|7 10
|2
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Сам матч завершился победой Свёнтек со счётом Польская теннисистка Ига Свёнтек.
«Это моя вина, что я не закрыла сет. Но такое случается. Я не хотела ни о чем сожалеть. Я смотрела вперёд и пыталась извлечь урок из того, что произошло, и начать играть по-другому, так же, как я играла в начале матча», — сказала Свёнтек после матча.
В следующем круге Свёнтек сыграет с украинкой Мартой Костюк.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 3,2 млн.
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