Свёнтек высказалась о пяти упущенных матчболах во втором сете матча с Грачёвой

Польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась об упущенном сете при счёте 5:2 в матче второго круга турнира в Цинциннати с француженкой Варварой Грачёвой. Свёнтек упустила пять матчболов.

Сам матч завершился победой Свёнтек со счётом Польская теннисистка Ига Свёнтек.

«Это моя вина, что я не закрыла сет. Но такое случается. Я не хотела ни о чем сожалеть. Я смотрела вперёд и пыталась извлечь урок из того, что произошло, и начать играть по-другому, так же, как я играла в начале матча», — сказала Свёнтек после матча.

В следующем круге Свёнтек сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 3,2 млн.

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