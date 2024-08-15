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Свёнтек высказалась о пяти упущенных матчболах во втором сете матча с Грачёвой

Свёнтек высказалась о пяти упущенных матчболах во втором сете матча с Грачёвой
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Польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась об упущенном сете при счёте 5:2 в матче второго круга турнира в Цинциннати с француженкой Варварой Грачёвой. Свёнтек упустила пять матчболов.

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 02:05 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 8 6
0 		7 10 2
         
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Сам матч завершился победой Свёнтек со счётом Польская теннисистка Ига Свёнтек.

«Это моя вина, что я не закрыла сет. Но такое случается. Я не хотела ни о чем сожалеть. Я смотрела вперёд и пыталась извлечь урок из того, что произошло, и начать играть по-другому, так же, как я играла в начале матча», — сказала Свёнтек после матча.

В следующем круге Свёнтек сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 3,2 млн.

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