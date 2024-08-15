Каролина Возняцки обыграла Ангелину Калинину и вышла во 2-й круг турнира в Цинциннати

Экс-первая ракетка мира (ныне 84-я), победительница турнира «Большого шлема» в 2018 году, датская теннисистка Каролина Возняцки обыграла 51-ю ракетку мира, украинскую спортсменку Ангелину Калинину на «тысячнике» в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу представительницы Дании.

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. В рамках встречи Возняцки выполнила шесть эйсов, четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из четырёх. На счету Калининой две подачи навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-поинт из семи.

В следующем матче датчанка сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, которая обыграла в первом раунде турнира бразильскую спортсменку Беатрис Хаддад-Майя.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 августа по 19 августа, его призовой фонд составляет $ 3,2 млн.

Материалы по теме Свёнтек упустила сет при счёте 5:2, но обыграла Грачёву на турнире в Цинциннати

Самые долгие теннисные матчи: