Каролина Возняцки обыграла Ангелину Калинину и вышла во 2-й круг турнира в Цинциннати

Экс-первая ракетка мира (ныне 84-я), победительница турнира «Большого шлема» в 2018 году, датская теннисистка Каролина Возняцки обыграла 51-ю ракетку мира, украинскую спортсменку Ангелину Калинину на «тысячнике» в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу представительницы Дании.
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Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. В рамках встречи Возняцки выполнила шесть эйсов, четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из четырёх. На счету Калининой две подачи навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-поинт из семи.
В следующем матче датчанка сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, которая обыграла в первом раунде турнира бразильскую спортсменку Беатрис Хаддад-Майя.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 августа по 19 августа, его призовой фонд составляет $ 3,2 млн.
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