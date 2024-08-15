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Каролина Возняцки – Ангелина Калинина, результат матча 15 августа 2024, счёт 2:0, 1-й круг WTA-1000 в Цинциннати

Каролина Возняцки обыграла Ангелину Калинину и вышла во 2-й круг турнира в Цинциннати
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Экс-первая ракетка мира (ныне 84-я), победительница турнира «Большого шлема» в 2018 году, датская теннисистка Каролина Возняцки обыграла 51-ю ракетку мира, украинскую спортсменку Ангелину Калинину на «тысячнике» в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу представительницы Дании.

Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2024, четверг. 03:40 МСК
Каролина Возняцки
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. В рамках встречи Возняцки выполнила шесть эйсов, четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из четырёх. На счету Калининой две подачи навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-поинт из семи.

В следующем матче датчанка сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой, которая обыграла в первом раунде турнира бразильскую спортсменку Беатрис Хаддад-Майя.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 августа по 19 августа, его призовой фонд составляет $ 3,2 млн.

Календарь турнира WTA-1000 в Цинциннати
Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати
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