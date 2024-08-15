Медведев не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Цинциннати

Пятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл 35-й ракетке мира Иржи Легечке во втором круге теннисного турнира категории Masters в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 6:7, 4:6.

Матч между теннисистами длился 1 час 39 минут. В его рамках Медведев сделал четыре эйса и две двойных ошибки, а также не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти возможных. На счету Легечки три эйса и две двойных ошибки, чех реализовал одни брейк-пойнт из четырёх.

В третьем кругу Легечка сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Турнир в Цинциннати пройдёт с 12 по 19 августа, а призовой фонд составит $ 6 795 555. Дейсвующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.