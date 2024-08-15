Медведев не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Цинциннати
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Пятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл 35-й ракетке мира Иржи Легечке во втором круге теннисного турнира категории Masters в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 6:7, 4:6.
Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 04:40 МСК
35
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Матч между теннисистами длился 1 час 39 минут. В его рамках Медведев сделал четыре эйса и две двойных ошибки, а также не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти возможных. На счету Легечки три эйса и две двойных ошибки, чех реализовал одни брейк-пойнт из четырёх.
В третьем кругу Легечка сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Турнир в Цинциннати пройдёт с 12 по 19 августа, а призовой фонд составит $ 6 795 555. Дейсвующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.
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