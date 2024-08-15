Даниил Медведев высказался недовольство арбитру после полученного предупреждения

Сегодня, 15 июля, российский теннисист Даниил Медведев проиграл 35-й ракетке мира чеху Иржи Легечке во втором круге теннисного турнира категории Masters в Цинциннати (США). Встреча длилась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 6:7, 4:6.
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По ходу матча Медведев что-то говорил на французском языке, за что получил предупреждение от арбитра. Россиянby остался недоволен решением и показал своё возмущение.
«Почему вы делаете предупреждение за нарушение кодекса? Я разговариваю сам с собой. В чём проблема? В другом матче, когда я разговаривал сам с собой, ты ничего мне не сделала. Я разговариваю сам с собой… в чем проблема?» — приводит слова Медведева The Tennis Letter.
Арбитр встречи ответила, что слышала, что сказала Медведев и не могла не наказать за это теннисиста.
Турнир в Цинциннати пройдёт с 12 по 19 августа, а призовой фонд составит $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.
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