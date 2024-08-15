Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев высказался недовольство арбитру после полученного предупреждения

Даниил Медведев высказался недовольство арбитру после полученного предупреждения
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 июля, российский теннисист Даниил Медведев проиграл 35-й ракетке мира чеху Иржи Легечке во втором круге теннисного турнира категории Masters в Цинциннати (США). Встреча длилась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 6:7, 4:6.

Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 04:40 МСК
Иржи Легечка
35
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

По ходу матча Медведев что-то говорил на французском языке, за что получил предупреждение от арбитра. Россиянby остался недоволен решением и показал своё возмущение.

«Почему вы делаете предупреждение за нарушение кодекса? Я разговариваю сам с собой. В чём проблема? В другом матче, когда я разговаривал сам с собой, ты ничего мне не сделала. Я разговариваю сам с собой… в чем проблема?» — приводит слова Медведева The Tennis Letter.

Арбитр встречи ответила, что слышала, что сказала Медведев и не могла не наказать за это теннисиста.

Турнир в Цинциннати пройдёт с 12 по 19 августа, а призовой фонд составит $ 6 795 555. Действующим победителем является серб Новак Джокович, который в финале обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 5:7, 7:6, 7:6.

Материалы по теме
У Медведева проблемы на харде. Даниил вновь потерпел неприятное поражение перед US Open
У Медведева проблемы на харде. Даниил вновь потерпел неприятное поражение перед US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android