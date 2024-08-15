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Фрэнсис Тиафо одержал две победы подряд над топ-20 впервые после выхода на US Open — 2022

Фрэнсис Тиафо одержал две победы подряд над топ-20 впервые после выхода на US Open — 2022
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26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо одержал вторую победу над игроком топ-20 ATP в 2024 году после победы над российским теннисистом Андреем Рублёвым в Вашингтоне, Фрэнсис Тиафо одержал две победы подряд над топ-20 ATP впервые с тех пор, как в 2022 году вышел на Открытый чемпионат США.

Цинциннати (м). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 02:00 МСК
Лоренцо Музетти
18
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Фрэнсис Тиафо
26
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Сегодня, 15 августа, Тиафо во втором круге турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) обыграл 18-ю ракетку мира итальянского теннисиста Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 6:2.

В следующем круге турнира в Цинциннати Фрэнсис Тиафо сыграет с 25-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.

«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.

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