Фрэнсис Тиафо одержал две победы подряд над топ-20 впервые после выхода на US Open — 2022

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо одержал вторую победу над игроком топ-20 ATP в 2024 году после победы над российским теннисистом Андреем Рублёвым в Вашингтоне, Фрэнсис Тиафо одержал две победы подряд над топ-20 ATP впервые с тех пор, как в 2022 году вышел на Открытый чемпионат США.
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Сегодня, 15 августа, Тиафо во втором круге турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США) обыграл 18-ю ракетку мира итальянского теннисиста Лоренцо Музетти со счётом 6:3, 6:2.
В следующем круге турнира в Цинциннати Фрэнсис Тиафо сыграет с 25-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой.
«Мастерс» в США с призовым фондом $ 6 795 555 проходит с 12 по 19 августа. Напомним, действующим обладателем титула в Цинциннати является серб Новак Джокович.
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