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Ига Свёнтек превзошла собственный рекорд побед в матчах WTA-1000, уступая Серене Уильямс

Ига Свёнтек превзошла собственный рекорд побед в матчах WTA-1000, уступая Серене Уильямс
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала 28 побед в матчах WTA-1000 в 2024 году, превзойдя свой собственный карьерный рекорд в 27 матчей (2023). Только Серена Уильямс (36, 2013) одержала больше побед в WTA-1000 за сезон с момента введения формата в 2009 году. Об этом сообщал статистический портал OptaAce.

Цинциннати (ж). 2-й круг
15 августа 2024, четверг. 02:05 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 8 6
0 		7 10 2
         
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Сегодня, 15 августа, Ига Свёнтек обыграла французскую теннисистку Варвару Грачёву во втором круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) со счётом 6:0, 6:7 (8:10), 6:2. В следующем круге Свёнтек сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 19 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 3,2 млн. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла Каролину Мухову из Чехии.

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